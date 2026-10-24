OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Subota
15.00 Komo - Sasuolo GG (1.48)
15.30 Majnc - Verderd GG (1.48)
16.00 Partizan - Čukarički GG (1.57)
Ukupna kvota: 3.44
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