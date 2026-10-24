Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

24. 10. 2026. u 10:29

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Subota

16.15 Rasing Santander - Espanjol |1-3&||1-3 (1.85)
18.00 Mladost Lučani - Vojvodina G 2+ (1.62)
18.00 Napoli - Roma |0-1&||1+ (1.80)

Ukupna kvota: 4.93

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