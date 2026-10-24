Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

24. 10. 2026. u 10:12

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

3+ TIKET ZA SUBOTA

15.30 Paderborn - Hamburg UG 3+ (1.60)
18.45 Viljem || - Kambur UG 3+ (1.55)
18.00 Slavija Prag - Mlada Boleslav UG 3+ (1.32)

 Ukupna kvota: 3.27

 

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