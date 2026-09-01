Tip predlaže US Open
POČEO je poslednji gredn slem u godini, a evo i našnjih današnjih predloga sa Njujorka.
Tenis
17.00 M. Beluči - Z. Piroš ukupno gemova +35.5 (1.70)
19.00 T. Fric - D. Blanč hendikep setova 1 (-2.5) (1.45)
22.30 M. Giron - I. Buse ukupno gemova +37.5 (1.72)
Ukupna kvota: 6.57
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