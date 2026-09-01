TIP ostali sportovi

Tip predlaže US Open

В.М.

01. 09. 2026. u 10:39

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POČEO je poslednji gredn slem u godini, a evo i našnjih današnjih predloga sa Njujorka.

Тип предлаже УС Опен

FOTO: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Tenis

17.00 M. Beluči - Z. Piroš ukupno gemova +35.5 (1.70)

18.30 K. Ugo Karabelji - J.L. Štruf 2 (1.55)
19.00 T. Fric - D. Blanč hendikep setova 1 (-2.5) (1.45)
22.30 M. Giron - I. Buse ukupno gemova +37.5 (1.72)

Ukupna kvota: 6.57

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