Svet

UNIŠTENA BAZA SAD KOJA JE ŽILA KUCAVICA VOJSKE NA BLISKOM ISTOKU: Iran sproveo operaciju "Grom" u Bahreinu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 09. 2026. u 23:32

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KAKO navodi iranska vojska, pogođena je baza SAD u Bahreinu.

УНИШТЕНА БАЗА САД КОЈА ЈЕ ЖИЛА КУЦАВИЦА ВОЈСКЕ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Иран спровео операцију Гром у Бахреину

Foto: Printskrin Youtube

Odeljenje za odnose sa javnošću Iranske vojske:

U 29. fazi operacije „Grom“ i kao odgovor na agresiju neprijatelja protiv južnih regiona Irana, Iranska vojska je ciljala radarske objekte i centre za okupljanje američkih trupa u bazi Šejk Isa u Bahreinu, uz masovne napade dronovima.

Baza Šejk Isa u Bahreinu jedna je od najvažnijih i najosetljivijih američkih baza u regionu Zaliva. U njoj se nalaze važni objekti za održavanje i popravku helikoptera i dronova, kao i izviđački avioni.

Odeljenje za odnose sa javnošću Iranske vojske potvrdilo je da će iranske oružane snage opsežno i žestoko odgovoriti na neprijateljske akcije i da će agresoru naneti bolan i odlučan odmazdni udar - navodi se u saopštenju.

Kako smo pisali, Iran je do sada uništio najmanje dve američke baze u Jordanu, ali kako je Teheran naveo, informacije o napadima tokom večeri biće sukcesivno objavljivani. 

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