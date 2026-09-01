Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

01. 09. 2026. u 09:31

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Sergei Fadeichev / Zuma Press / Profimedia

Utorak

16.00 El Geiš - ZED X (2.55)

19.45 Rostov - CSKA Moskva X (3.50)

Kvota: 8.92

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