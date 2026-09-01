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BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!

В.М.

01. 09. 2026. u 11:48

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PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.

БЕЈЗБОЛ ТИКЕТ: Четири пара која дају одличну укупну квоту!

Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

MLB

0.40 Pitsburg pirati - San Francisko džajants 1 (1.60)

1.40 Minesota tvins - Detroit tajgers 2 (1.83)
1.40 Čikago kabs - Milvoki bruers 2 (2.05)
3.38 Los Anđeles ejndželsi - Njujork jenkiji 2 (1.53)

Ukupna kvota: 9.18

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