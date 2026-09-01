Tip fudbal

Kvota je ogromna! Idemo hrabro

Немања Пејчић

01. 09. 2026. u 12:15

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Квота је огромна! Идемо храбро

NAUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Vredi pokušati

16.00 Al Sad - Al Garafa 2-1

Kvota: 22

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NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
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"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

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