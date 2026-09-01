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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

01. 09. 2026. u 09:54

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ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, fudbala i rukometa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

15.00 Belgija (Ž) - Nemačka (Ž) ukupno poena +181.5 (1.85)

16.00 Al Sad - Al Garafa 1 (1.55)

18.00 Eger - Seged ukupno golova -65.5 (1.65)

Kvota: 4.73

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