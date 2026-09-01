DVOJKA KOJA SE MORA ODIGRATI: Problemi Klaretsa se nastavljaju protiv rivala za ulazak u viši rang
NIZ Barnlija bez pobede na početku sezone nastavljen je ubedljivim porazom od Norviča prošlog vikenda, pa ih očekuju nove muke kada Midlsbro poseti Turf Mur u sredu.
Klaretsi tek treba da pobede pod vođstvom novog menadžera Nikija Hajena, a ispali su i iz EFL kupa od Bredford Sitija. Hajenov tim je delovao van forme, dok se klub bori da prevaziđe prošlogodišnje ispadanje iz lige.
Barnli je na početku sezone smatran jednim od favorita za ulazak u viši rang, ali uz nisko samopouzdanje u njihovom taboru, razprodani Midlsbro bi to trebalo u potpunosti da iskoristi.
Boro, koji je prošle sezone poražen u finalu plej-ofa od Hal Sitija, pobedio je u četiri od svojih prvih pet utakmica u svim takmičenjima, a vezali su i dve uzastopne pobede rezultatom 3:1.
Poraz Barnlija od Norviča rezultatom 4:1 prošlog vikenda dodatni je dokaz da se trenutno muče, pa bi Boro trebalo da bude preveliki zalogaj za njih.
Ipak, Klaretsi su postigli gol na četiri od pet svojih utakmica i trebalo bi da se upišu u strelce i protiv Boroa, koji ima samo jednu sačuvanu mrežu na pet mečeva.
NAŠ TIP: 2
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