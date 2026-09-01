NJUKASL ZABORAVIO VOLTEMADEA: Belgijanac pojačao člana Premijer lige!

BELGIJSKI fudbaler Matijas Fernandez-Pardo prešao je iz Lila u Njukasl, saopštili su ovog utorka francuski i engleski klub.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

"Svrake" nisu krile oduševljenje što je krilni napadač stigao na "Sent Džejms park".

- Sa zadovoljstvom objavljujemo potpisivanje Matijasa Fernandeza-Parda za neotkrivenu nadoknadu. Ovaj 21-godišnji belgijski reprezentativac potpisao je dugoročni ugovor i postaje osmi igrač prvog tima kluba u letnjem prelaznom roku - stoji u objavi Njukasla, koji nije saopštio cenu transfera.

Fernandez-Pardo je u prethodne dve godine za Lil odigrao 71 utakmicu u svim takmičenjima i dao 12 golova.

Belgijanac je stigao kao zamena za napadača Nika Voltemadea, koji je u međuvremenu otišao na pozajmicu u Juventus.

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