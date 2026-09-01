SUZE U NJUJORKU: Veliki šampion se slomio pred kamerama i rekao ZBOGOM

Švajcarski teniser Stan Vavrinka odigrao je prošle noći svoj poslednji meč u karijeri na grend slem turnirima, pošto je u prvom kolu Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku izgubio od Italijana Matea Beretinija sa 6:7(4), 6:7(3), 0:6.

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"Prošlo je 20 godina otkako sam prvi put došao u Njujork", rekao je Vavrinka tokom ceremonije posle meča.

"Sećam se prvog puta kada sam došao ovde. Bilo je impresivno za mene da osetim njujoršku atmosferu i energiju ovog turnira. Tokom godina, dobio sam toliko podrške i ljubavi. Zbog vas (navijača) sam zaista uživao i pronašao način da ovde igram svoj najbolji tenis", dodao je on.

Vavrinka je poslednju od svoje tri grend slem titule osvojio upravo na Flešing Medouzu kada je u finalu pobedio Novaka Đokovića pre 10 godina.

U svojoj 41. godini dobio je specijalnu pozivnicu za ovaj turnir, u onome što je, kako je sam rekao, njegova poslednja sezona pre odlaska u penziju.

"Izuzetno sam zahvalan na specijalnoj pozivnici jer mi je bilo važno da dobijem priliku da završim igranje na sva četiri grend slema ovde u Njujorku. Sigurno će mi nedostajati. Mnogo će mi nedostajati", rekao je Vavrinka.

Nakon prva dva seta koja su rešena u taj-brejku, Beretini je dominirao u trećem setu, ne dozvolivši Vavrinki da osvoji niti jedan gem.

"Oduševljen sam što sam još jednom delio teren sa ovom legendom našeg sporta", rekao je Beretini posle meča.

Nekada treći teniser sveta, je na US Openu takođe stizao do polufinala 2013. i 2015, a u karijeri je osvojio još i titule na Australijan openu i Rolan Garosu.

Kada je reč o Beretiniju, on će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Marijana Navonea koji je na startu turnira napravio iznenađenje i pobedio Đokovića.