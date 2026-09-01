Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

01. 09. 2026. u 09:27

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Depositphotos

Utorak

12.30 Sigma Olomuc U19 - Sparta Prag U19 GG&3+ (1.50)

14.00 Flitvud U21 - Milvol U21 |2+ (1.93)
19.00 Teleoptik - Voždovac |0-1&||0-3 (1.52)

Ukupna kvota: 4.40

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