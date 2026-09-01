IDEMO PO HET-TRIK! Evo Tip tiketa za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
20.30 Motor Lublin - Legija 2 (1.73)
20.30 Cirih - Jang Bojs 2 (1.60)
20.45 Norttempton - Kroli 1 (1.72)
Kvota: 4.76
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