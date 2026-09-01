Tip fudbal

IDEMO PO HET-TRIK! Evo Tip tiketa za utorak

Немања Пејчић

01. 09. 2026. u 08:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ИДЕМО ПО ХЕТ-ТРИК! Ево Тип тикета за уторак

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

20.30 Motor Lublin - Legija 2 (1.73)

20.30 Cirih - Jang Bojs 2 (1.60)

20.45 Norttempton - Kroli 1 (1.72)

Kvota: 4.76

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu

PUTIN DANIMA NIJE IZLAZIO IZ CRKVE - PLAKAO I MOLIO SE: 22 godine od najveće tragedije u Rusiji - kaže da su mu to najteži trenuci u životu