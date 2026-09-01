Kreće Liga nacija: Puštene ulaznice u prodaju!

FUDBALERI Srbije spremaju se za Ligu nacija koja startuje u septembru, a ulaznice za to takmičenje su puštene u prodaju.

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

"Orlovi" se nalaze u A diziviji u grupi 2 sa selekcijama Grčke, Nemačke i Holandije. Jasno je da izabranike Veljka Paunovića čeka težak posao.

Fudbalski savez Srbije je obavestio javnost da od ovog utorka počinje prodaja ulaznica za Ligu nacija. Prodavaće se u vidu paketa za sve tri utakmice, pošto će se igrati u rasponu od mesec dana.

Cene ulaznica:

Zapad – 4.500 dinara

Istok – 4.200 dinara

Sever – 2.700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 8.400 dinara

VIP (I, II i Galerija) – 30.000 dinara

🇷🇸 🆚 🇬🇷🇳🇱🇩🇪 | Fudbalski savez Srbije obaveštava navijače da danas počinje prodaja paketa ulaznica za utakmice Srbije protiv Grčke, Holandije i Nemačke u „A” diviziji Lige nacija na stadionu „Rajko Mitić”.



Orlovi će prvi meč pred domaćom publikom odigrati 24. septembra protiv… pic.twitter.com/DYKhky4IMV — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 1, 2026

FSS je istakao da će blagovremeno obavestiti javnost o početku prodaje pojedinačnih ulaznica za svaku od tri utakmice, kao i o svim detaljima u vezi sa njihovom kupovinom.

Podsetimo, Srbija prvi meč igra protiv Grčke 24. septembra, potom tri dana kasnije dočekuje Holandiju.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“