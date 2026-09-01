Kreće Liga nacija: Puštene ulaznice u prodaju!
FUDBALERI Srbije spremaju se za Ligu nacija koja startuje u septembru, a ulaznice za to takmičenje su puštene u prodaju.
"Orlovi" se nalaze u A diziviji u grupi 2 sa selekcijama Grčke, Nemačke i Holandije. Jasno je da izabranike Veljka Paunovića čeka težak posao.
Fudbalski savez Srbije je obavestio javnost da od ovog utorka počinje prodaja ulaznica za Ligu nacija. Prodavaće se u vidu paketa za sve tri utakmice, pošto će se igrati u rasponu od mesec dana.
Cene ulaznica:
Zapad – 4.500 dinara
Istok – 4.200 dinara
Sever – 2.700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" – 8.400 dinara
VIP (I, II i Galerija) – 30.000 dinara
FSS je istakao da će blagovremeno obavestiti javnost o početku prodaje pojedinačnih ulaznica za svaku od tri utakmice, kao i o svim detaljima u vezi sa njihovom kupovinom.
Podsetimo, Srbija prvi meč igra protiv Grčke 24. septembra, potom tri dana kasnije dočekuje Holandiju.
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