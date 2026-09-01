Košarka

PANATINAIKOS U PROBLEMU: Nekadašnji šampion Evrope polomio šaku

Olja Mrkić

01. 09. 2026. u 14:46 >> 14:48

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SEZONA je loše počela po Panatinaikos i Željka Obradovića.

ПАНАТИНАИКОС У ПРОБЛЕМУ: Некадашњи шампион Европе поломио шаку

FOTO: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što su ostali bez Kendrika Nana koji je operisao meniskus i neće ga biti do sredine oktobra, na listu povređenih stigao je i krilni igrač Najdžel Hejs-Dejvis koji je na treningu polomio šaku.

Snimak je pokazao da je reč o lomu četvrte metakarplane kosti leve šake. Odmah mu je ugrađena specijalna šina, a prve prognoze su da će biti odsutan oko šest sedmica, što znači da bi manje-više trebalo da se vrati kada i Kendrik Nan. 

Dvojac će propustiti prvih mesec dana nove sezone i to svakako nije dobra vest za "zelene" koji su rešeni da napadnu trofej Evrolige nakon debakla u prošloj kampanji.

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