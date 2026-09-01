PANATINAIKOS U PROBLEMU: Nekadašnji šampion Evrope polomio šaku

SEZONA je loše počela po Panatinaikos i Željka Obradovića.

FOTO: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što su ostali bez Kendrika Nana koji je operisao meniskus i neće ga biti do sredine oktobra, na listu povređenih stigao je i krilni igrač Najdžel Hejs-Dejvis koji je na treningu polomio šaku.

GET WELL SOON, NIGEL 💚



Κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης του Παναθηναϊκού AKTOR, o Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του… pic.twitter.com/NoGvW2QGQ4 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 1, 2026

Snimak je pokazao da je reč o lomu četvrte metakarplane kosti leve šake. Odmah mu je ugrađena specijalna šina, a prve prognoze su da će biti odsutan oko šest sedmica, što znači da bi manje-više trebalo da se vrati kada i Kendrik Nan.

Dvojac će propustiti prvih mesec dana nove sezone i to svakako nije dobra vest za "zelene" koji su rešeni da napadnu trofej Evrolige nakon debakla u prošloj kampanji.