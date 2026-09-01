PEZEŠKIJAN I PUTIN NA SASTANKU: Oglasilo se iransko predsedništvo nakon razgovora lidera
PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan razgovarao je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu, saopštilo je predsedništvo Irana.
- Tokom sastanka razmotreno je najnovije stanje bilateralnih odnosa između Irana i Rusije, a dve strane razgovarale su o načinima za jačanje i proširenje saradnje u različitim oblastima - navodi se u saopštenju iranskog predsedništva, objavljenom uz fotografije Putina i Pezeškijana kako se rukuju.
Pezeškijan je takođe na kratko razgovarao sa kineskim kolegom Si Đinpingom.
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