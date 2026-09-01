PEZEŠKIJAN I PUTIN NA SASTANKU: Oglasilo se iransko predsedništvo nakon razgovora lidera

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan razgovarao je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu, saopštilo je predsedništvo Irana.

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- Tokom sastanka razmotreno je najnovije stanje bilateralnih odnosa između Irana i Rusije, a dve strane razgovarale su o načinima za jačanje i proširenje saradnje u različitim oblastima - navodi se u saopštenju iranskog predsedništva, objavljenom uz fotografije Putina i Pezeškijana kako se rukuju.

President @drpezeshkian met with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO and SCO Plus Summits in Bishkek. The two sides reviewed bilateral relations and discussed ways to strengthen and expand cooperation in various fields.#SCO #IranRussia https://t.co/RYq4QjGHNA pic.twitter.com/ZDVwNJKs6x — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) September 1, 2026

Pezeškijan je takođe na kratko razgovarao sa kineskim kolegom Si Đinpingom.

President @drpezeshkian and Chinese President Xi Jinping held a brief conversation on the sidelines of the SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan.#SCO #IranChina https://t.co/QuWWslvSeQ pic.twitter.com/FgM9sJs0CY — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) September 1, 2026