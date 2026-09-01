Svet

PEZEŠKIJAN I PUTIN NA SASTANKU: Oglasilo se iransko predsedništvo nakon razgovora lidera

В.Н.

01. 09. 2026. u 14:41

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PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan razgovarao je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu, saopštilo je predsedništvo Irana.

ПЕЗЕШКИЈАН И ПУТИН НА САСТАНКУ: Огласило се иранско председништво након разговора лидера

Profimedija

- Tokom sastanka razmotreno je najnovije stanje bilateralnih odnosa između Irana i Rusije, a dve strane razgovarale su o načinima za jačanje i proširenje saradnje u različitim oblastima - navodi se u saopštenju iranskog predsedništva, objavljenom uz fotografije Putina i Pezeškijana kako se rukuju.

Pezeškijan je takođe na kratko razgovarao sa kineskim kolegom Si Đinpingom. 

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