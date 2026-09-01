Gotovo je! Pukla najveća transfer bomba ovog leta
Ovog leta smo bili svedoci nekih zaista ogromnih transfera, ali početak septembra donosi „bombe“.
Jednu takvu je pripremio Mančester Siti. Čeka se potvrda velikog posla, a činjenica da je porodica slavnog fudbalera provela oko 14 sati u avionu i prešla 11.100 kilometara da bi došla u London i bila svedok posebnog dana u njegovom životu dokazuje da je posao završen.
Naime, porodica Enca Fernandeza je jutros stigla u London iz Buenos Ajresa, što je na neki način potvrda transfera Argentinca u Mančester Siti.
Iako je svetski vicešampion trenutno igrač Čelsija, čini se da će vrlo brzo biti predstavljen kao novi član tima Enca Mareske, kome je očajnički bila potrebna zamena za Rodriga, koji je prethodno prešao u Barselonu.
Eventualni prelazak u redove bivše Engleske bio bi jedan od najvećih transfera ovog prelaznog roka. Prema poslednjim informacijama, Mančester Siti bi trebalo da plati oko 140 miliona evra za Enca, što bi transfer učinilo drugim najskupljim u istoriji Premijer lige.
Snažni insajderi i priznati sportski novinari već su „potvrdili“ transfer, pa očekuje lekarske, ostale formalnosti i - potpis. Dugo očekivani potpis. Prethodni rekord držao je Aleksandar Isak, koji je prošlog leta iz Njukasla otišao u Liverpul za čak 150 miliona evra.
A Fernandez je među najvećim transferima u istoriji engleske lige, pošto ga je ranije Čelsi platio Benfiki 121 milion evra. Argentinac je do sada odigrao 169 utakmica za Čelsi, postigavši 31 gol i zabeleživši 30 asistencija u svim takmičenjima.
Ima nekoliko velikih trofeja u karijeri, ali će pamtiti Svetsko prvenstvo sa Argentinom 2022. godine, Kopa Ameriku dve godine kasnije, kao i Svetsko klupsko prvenstvo i Konferencijsku ligu sa Čelsijem.
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