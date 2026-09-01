Tenis

"Svi smo znali šta radi"! Izdaja o kojoj bruji teniski svet...

М.П.

01. 09. 2026. u 09:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Grčki teniser Stefanos Cicipas izjavio je danas da nije bio iznenađen suspenzijom Australijanca Nika Kirjosa, nakon što je bio pozitivan na kokain, i dodao da je to znao i pre zvanične objave.

Сви смо знали шта ради! Издаја о којој бруји тениски свет...

Steven Paston / PA Images / Profimedia

"Iskreno, prilično očekivano. Iznenađen sam što se to desilo tako kasno", rekao je Cicipas novinarima u Njujorku.

Kirjos je suspendovan sredinom avgusta nakon što je otkriveno da je u junu bio pozitivan na kokain tokom turnira na Majorki. Australijanac bi mogao da se suoči sa četvorogodišnjom suspenzijom, mada se očekuje blaža kazna.

- Da budem potpuno iskren sa vama, znao sam za ovo i pre zvanične objave. Kada sam to video na društvenim mrežama, pomislio sam: 'Evo nas'. Iskreno, nekako sam to i očekivao", rekao je Cicipas.

Kirjos, koji se poslednjih godina bori sa povredama, povodom suspenzije je na društvenim mrežama napisao da se osećao "bespomoćno i usamljeno", ali je i dodao da "ništa od toga ne opravdava ono što je uradio".

To, takođe, nije bilo iznenađenje za Cicipasa.

- Znao sam da su se te stvari dešavale van teniskih terena. To ću vam reći. Neću pokušavati da prikrivam nekoga za koga znam istinu. Smatram sebe finom osobom prema svima, ali za takva ponašanja sam lično slušao na turu i čuo sam druge ljude u istom okruženju kako mi govore takve stvari", rekao je Grk, koji će u drugom kolu US Opena igrati protiv Lojda Harisa iz Južne Afrike.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Košarka

0 2

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića

Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.

31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Čelsijev dvojac se seli u Totenhem
Fudbal

0 0

Čelsijev dvojac se seli u Totenhem

IAKO su veliki rivali, to im ne remeti čestu transfer saradnju koja je obnovljena i ovog leta jer će u smiraj prelaznog roka Totenhem pojačati dvojac "plavaca", Mihajlo Mudrik i Tosin Adarabiojo.

01. 09. 2026. u 09:13

Politika
Tenis
Fudbal
„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema

„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema