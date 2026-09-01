"Svi smo znali šta radi"! Izdaja o kojoj bruji teniski svet...
Grčki teniser Stefanos Cicipas izjavio je danas da nije bio iznenađen suspenzijom Australijanca Nika Kirjosa, nakon što je bio pozitivan na kokain, i dodao da je to znao i pre zvanične objave.
"Iskreno, prilično očekivano. Iznenađen sam što se to desilo tako kasno", rekao je Cicipas novinarima u Njujorku.
Kirjos je suspendovan sredinom avgusta nakon što je otkriveno da je u junu bio pozitivan na kokain tokom turnira na Majorki. Australijanac bi mogao da se suoči sa četvorogodišnjom suspenzijom, mada se očekuje blaža kazna.
- Da budem potpuno iskren sa vama, znao sam za ovo i pre zvanične objave. Kada sam to video na društvenim mrežama, pomislio sam: 'Evo nas'. Iskreno, nekako sam to i očekivao", rekao je Cicipas.
Kirjos, koji se poslednjih godina bori sa povredama, povodom suspenzije je na društvenim mrežama napisao da se osećao "bespomoćno i usamljeno", ali je i dodao da "ništa od toga ne opravdava ono što je uradio".
To, takođe, nije bilo iznenađenje za Cicipasa.
- Znao sam da su se te stvari dešavale van teniskih terena. To ću vam reći. Neću pokušavati da prikrivam nekoga za koga znam istinu. Smatram sebe finom osobom prema svima, ali za takva ponašanja sam lično slušao na turu i čuo sam druge ljude u istom okruženju kako mi govore takve stvari", rekao je Grk, koji će u drugom kolu US Opena igrati protiv Lojda Harisa iz Južne Afrike.
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