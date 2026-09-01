BLOKADERI POTPUNO POLUDELI! Jedan napao nasred ulice, a onda je neko uzviknuo - "pa, to su vaši!" (VIDEO)

ODAVNO su blokaderi okarakterisani kao čista sprdnja, što i dokazuju ovakve scene kojima se cela Srbija smeje.

Foto: Printksrin

Osim što upiru prstom jedni o druge, napadaju se po medijima i otimaju za što bolje mesto na blokaderskoj listi, sada su počeli i međusobno da se tuku!

Naime, na jednom skupu su nasrnuli jedni na druge, verovatno umislivši da je među "elitom" i poneki "ćaci"!

Onda se u pozadini snimka čuje kako neko viče da su to "njihovi"!

Odavno su blokaderi okarakterisani kao čista sprdnja, što i dokazuju ovakve scene kojima se cela Srbija smeje!

Nikakav više legitimitet nemaju, počeli su da se međusobno "pljuju", a jedino čega se dosledno drže je pravljenje haosa...

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(24 sedam)