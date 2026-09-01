BLOKADERI POTPUNO POLUDELI! Jedan napao nasred ulice, a onda je neko uzviknuo - "pa, to su vaši!" (VIDEO)
ODAVNO su blokaderi okarakterisani kao čista sprdnja, što i dokazuju ovakve scene kojima se cela Srbija smeje.
Osim što upiru prstom jedni o druge, napadaju se po medijima i otimaju za što bolje mesto na blokaderskoj listi, sada su počeli i međusobno da se tuku!
Naime, na jednom skupu su nasrnuli jedni na druge, verovatno umislivši da je među "elitom" i poneki "ćaci"!
Onda se u pozadini snimka čuje kako neko viče da su to "njihovi"!
Odavno su blokaderi okarakterisani kao čista sprdnja, što i dokazuju ovakve scene kojima se cela Srbija smeje!
Nikakav više legitimitet nemaju, počeli su da se međusobno "pljuju", a jedino čega se dosledno drže je pravljenje haosa...
Pogledajte video OVDE.
(24 sedam)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)