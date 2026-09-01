AMERIKANCI PRE 15 GODINA U PUCAČKOJ IGRI PREDVIDELI NAPAD RUSIJE NA NATO: Vladimir Makarov osvaja Evropu, a Vladimir Putin?

KADA je 2011. godine objavljen Call of Duty: Modern Warfare 3, scenario u kojem Rusija ulazi u veliki rat sa zapadnim silama delovao je kao čista fikcija. Glavni negativac Vladimir Makarov u igri pokreće niz događaja koji dovode do direktnog sukoba Rusije i zapadnih država, a rat se proširuje na evropsko tlo.

PTLiveGamers PT/Tanjug

Petnaest godina kasnije, pojedini elementi tog fiktivnog scenarija ponovo deluju iznenađujuće aktuelno. Rat u Ukrajini doveo je Rusiju u direktan geopolitički sukob sa zapadnim blokom, dok se sve češće govori o mogućnosti šireg konflikta između Moskve i NATO-a.

U tom kontekstu, zanimljivo je uporediti Vladimira Makarova, izmišljenog ruskog ultranacionalističkog vođe iz igre, sa Vladimirom Putinom, stvarnim ruskim predsednikom. Makarov je u Modern Warfare prikazan kao čovek koji namerno provocira veliki rat i pokušava da Rusiju uvuče u sukob sa Zapadom. Putin je, sa druge strane, stvarni politički lider koji donosi odluke u potpuno drugačijem, realnom geopolitičkom kontekstu.

PTLiveGamers PT Vladimir Makarov

Sličnost zato nije u tome što je igra „prorekla“ šta će se dogoditi, već u tome što je još pre više od decenije ponudila fiktivnu predstavu o scenariju koji je tada izgledao gotovo nezamislivo: veliki rat u Evropi u kojem bi Rusija i zapadne sile mogle da se nađu na suprotnim stranama.

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel Vladimir Putin

Makarov je bio fikcija. Putin je stvarnost. Ali pitanje koje je „Modern Warfare“ postavio još 2011. godine i danas zvuči aktuelno: šta se dešava kada veliki sukob izmakne kontroli i preraste u rat velikih sila?

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