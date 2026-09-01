Svet

IZRAELSKE SNAGE UHAPSILE VISOKOG PRIPADNIKA HAMASA Kac: "Aktivnosti naših snaga u gradu Gazi neprekidno traju"

В.Н.

01. 09. 2026. u 14:34

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IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac saopštio je danas da je uhapšen visoki pripadnik Hamasa, nakon što je palestinska milicija izvela raciju u gradu Gazi uz podršku izraelske avijacije.

ИЗРАЕЛСКЕ СНАГЕ УХАПСИЛЕ ВИСОКОГ ПРИПАДНИКА ХАМАСА Кац: Активности наших снага у граду Гази непрекидно трају

Foto: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

- Nešto ranije je uhapšen visoki terorista Hamasa. To je naša politika. Ne čekamko pretnje, već gonimo teroriste Hamasa, sprečavamo ih i uništavamo njihovu terorističku infrastrukturu - rekao je Kac, bez otkrivanja detalja.

Govereći iz Netiv Haasara koji se nalazi na granici sa Gazom, Kac je dodao da "aktivnosti izraelskih snaga u gradu Gazi neprekidno traju".

Jedan izraelski bezbednosni izvor je izjavio da je zarobljeni komandant Hamasa šef unutrašnje bezbednosne službe te organizacije.

(Tajms of Izrael)

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