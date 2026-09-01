IZRAELSKE SNAGE UHAPSILE VISOKOG PRIPADNIKA HAMASA Kac: "Aktivnosti naših snaga u gradu Gazi neprekidno traju"
IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac saopštio je danas da je uhapšen visoki pripadnik Hamasa, nakon što je palestinska milicija izvela raciju u gradu Gazi uz podršku izraelske avijacije.
- Nešto ranije je uhapšen visoki terorista Hamasa. To je naša politika. Ne čekamko pretnje, već gonimo teroriste Hamasa, sprečavamo ih i uništavamo njihovu terorističku infrastrukturu - rekao je Kac, bez otkrivanja detalja.
Govereći iz Netiv Haasara koji se nalazi na granici sa Gazom, Kac je dodao da "aktivnosti izraelskih snaga u gradu Gazi neprekidno traju".
Jedan izraelski bezbednosni izvor je izjavio da je zarobljeni komandant Hamasa šef unutrašnje bezbednosne službe te organizacije.
(Tajms of Izrael)
Preporučujemo
NAPAD U ORMUSKOM MOREUZU: Tanker pogođen sa tri projektila
01. 09. 2026. u 07:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)