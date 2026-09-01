PONOŠ DOŽIVEO DEBAKL U SKUPŠTINI: Vređao građane i popio kaznu!

PREDSEDNIK stranke "Srbija centar" Zdravko Ponoš pokušao je u Skupštini da optuži vlast za ponižavanje građana, a završio je sa opomenom zbog korišćenja izraza "stado".

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Njegove tvrdnje o uskraćivanju prava na rad sudarile su se sa podatkom da je stopa nezaposlenosti pala na 8,9 odsto.

Ni napad na zdravstveni sistem nije izdržao proveru – budžet i plate zdravstvenih radnika višestruko su povećani.

Pogledajte kako su brojke srušile Ponoševe političke parole: