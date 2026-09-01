PONOŠ DOŽIVEO DEBAKL U SKUPŠTINI: Vređao građane i popio kaznu!
PREDSEDNIK stranke "Srbija centar" Zdravko Ponoš pokušao je u Skupštini da optuži vlast za ponižavanje građana, a završio je sa opomenom zbog korišćenja izraza "stado".
Njegove tvrdnje o uskraćivanju prava na rad sudarile su se sa podatkom da je stopa nezaposlenosti pala na 8,9 odsto.
Ni napad na zdravstveni sistem nije izdržao proveru – budžet i plate zdravstvenih radnika višestruko su povećani.
Pogledajte kako su brojke srušile Ponoševe političke parole:
Preporučujemo
DECA U PRVIM REDOVIMA PROTESTA: Politika ili zloupotreba? (VIDEO)
31. 08. 2026. u 10:08
BLOKADERSKA RETORIKA SVE BRUTALNIJA: Nove pretnje Vučiću (VIDEO)
26. 08. 2026. u 10:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)