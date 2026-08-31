U VREMENU VELIKIH IZAZOVA POTREBNO JE VIŠE DIJALOGA: Vučić se oglasio na Instagramu, evo šta je još poručio (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu fotografije sa susreta sa predstavnicima zemalja koji borave u Srbiji povodom obeležavanja 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je u objavi istakao značaj suvereniteta, međunarodnog prava i ravnopravnosti, navodeći da su u vremenu velikih izazova potrebni više dijaloga, međusobnog uvažavanja i spremnosti da se pronađe ono što povezuje.

- Prošlo je 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, svet se promenio, ali značaj suvereniteta, međunarodnog prava i ravnopravnosti nije umanjen. U vremenu velikih izazova potrebno je više dijaloga, međusobnog uvažavanja i spremnosti da pronalazimo ono što nas povezuje. Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju naše izbore - napisao je predsednik.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Dodao je da upravo zato "posebno cenimo prijatelje koji su umeli da razumeju našu poziciju i ostanu uz nas onda kada je bilo najteže".

- Ovaj susret prilika je da dugogodišnjim vezama damo novu snagu, otvorimo prostor za konkretniju saradnju i pokažemo koliko njihova vrednost može da bude važna i za generacije koje dolaze - dodao je Vučić.

Vučić je priredio je večeru povodom obeležavanja 65 godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, koje će biti priređeno sutra. Sastanak će biti održan u Palati ''Srbija''. Plenarno zasedanje i uvodna obraćanja predviđeni su za 9.30 časova, a pored predsednika Vučića, učesnicima će se obratiti i potpredsednica Ugande, Džesika Alupo.

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