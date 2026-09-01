MINISTARKA ĐEDOVIĆ: Srbija ostaje posvećena negovanju tradicionalnih prijateljstava (FOTO)
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prisustvovala je danas obeležavanju 65. godišnjice Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu i poručila da Srbija ostaje posvećena negovanju tradicionalnih prijateljstava, koja bi Ekspo 2027 mogao dodatno da osnaži.
- Srbija ostaje posvećena negovanju tradicionalnih prijateljstava sa zemljama članicama Pokreta nesvrstanih i želji da naše istorijske veze dobiju novu ekonomsku dimenziju – kroz snažniju saradnju u energetici i drugim oblastima. Ekspo 2027 će biti dodatna prilika da ove veze osnažimo i otvorimo nove mogućnosti za saradnju - napisala je Đedović Handanović na Instagramu.
Ministarka se sastala danas i sa premijerkom Republike Mozambik Marijom Benvindu Levi kojoj je, kako je navela, poželela srećan put nakon njene posete Beogradu.
BONUS VIDEO: Na Kuli Beograd obeleženo 65. godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja
Preporučujemo
"POVEĆANA PROIZVODNjA DOMAĆE RAFINERIJE" Đedović: Očekujemo dobru snabdevenost tržišta
31. 08. 2026. u 14:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)