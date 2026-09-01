Politika

MINISTARKA ĐEDOVIĆ: Srbija ostaje posvećena negovanju tradicionalnih prijateljstava (FOTO)

В.Н.

01. 09. 2026. u 14:00

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MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prisustvovala je danas obeležavanju 65. godišnjice Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu i poručila da Srbija ostaje posvećena negovanju tradicionalnih prijateljstava, koja bi Ekspo 2027 mogao dodatno da osnaži.

МИНИСТАРКА ЂЕДОВИЋ: Србија остаје посвећена неговању традиционалних пријатељстава (ФОТО)

FOTO TANJUG/ Ministarstvo rudarstva i energetike/ Petar Remečki/ bg

- Srbija ostaje posvećena negovanju tradicionalnih prijateljstava sa zemljama članicama Pokreta nesvrstanih i želji da naše istorijske veze dobiju novu ekonomsku dimenziju – kroz snažniju saradnju u energetici i drugim oblastima. Ekspo 2027 će biti dodatna prilika da ove veze osnažimo i otvorimo nove mogućnosti za saradnju - napisala je Đedović Handanović na Instagramu.

Ministarka se sastala danas i sa premijerkom Republike Mozambik Marijom Benvindu Levi kojoj je, kako je navela, poželela srećan put nakon njene posete Beogradu.

BONUS VIDEO: Na Kuli Beograd obeleženo 65. godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja

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