Tip fudbal

I OVO SMO JUČE POGODILI! Novi predlozi za igru "GG" su još bolji!

В.М.

01. 09. 2026. u 08:39

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SJAJNI su bili naši tipsteri juče, istome se nadamo i danas.

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПОГОДИЛИ! Нови предлози за игру ГГ су још бољи!

Elli Birch / imago sportfotodienst / Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova.

Utorak

19.00 Helsingborg - Orebro GG (1.55)

20.45 Vest hem - Vulverhempton GG (1.60)
20.45 Bristol rovers - Kolčester GG (1.70)

Ukupna kvota: 4.22

 

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