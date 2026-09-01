Fudbal

VILA DOVELA NEKADAŠNJEG REPREZENTATIVCA ENGLESKE: NJegov transfer iz Sitija u Sautempton bio je najskuplji tog leta na Ostrvu

Olja Mrkić

01. 09. 2026. u 14:17

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DOSADAŠNjI fudbaler Sautemptona Tejlor Harvud-Belis potpisao je višegodišnji ugovor sa Aston vilom.

ВИЛА ДОВЕЛА НЕКАДАШЊЕГ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦА ЕНГЛЕСКЕ: Његов трансфер из Ситија у Саутемптон био је најскупљи тог лета на Острву

Jan Fromme / AFP / Profimedia

Detalji nisu objavljeni, ali britanski mediji tvrde da je Harvud-Belis potpisao petogodišnji ugovor sa Aston Vilom, dok je klub iz Birmingema izdvojio 30 miliona za ovaj transfer.

Harvud-Belis (24) je ponikao u omladinskim selekcijama Mančester sitija, a za prvi tim odigrao je osam utakmica. On je potom igrao na pozajmicama u Blekburnu, Anderlehtu, Stouku i Barnliju, a u Sautempton je stigao 2023. godine, prvo na jednogodišnju pozajmicu da bi po njenom isteku napravio permanentni transfer koji je bio i najveći tog leta u Engleskoj, 29 miliona funti.

Harvud-Belis je prošao sve omladinske selekcije Engleske, a za A tim odigrao je samo jedan meč i to 2024. godine protiv Republike Irske.

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