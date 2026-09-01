Fudbal

Nakon Predraga Mijatovića još dve legende napustile Partizan

М.П.

01. 09. 2026. u 12:56

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Legendarni fudbaler Predrag Mijatović izašao je iz svih struktura fudbalskog kluba Partizan, pošto je poslednjeg dana avgusta podneo ostavku na mesto člana Skupštine crno-belih, a njegovim stopama krenula su još dva člana.

Након Предрага Мијатовића још две легенде напустиле Партизан

FOTO: Z. Jovanović

U pitanju su nekadašnji fudbaleri Partizana i saigrači Predraga Mijatovića Vujadin Stanojković i Branko Brnović. Oni više neće biti deo Skupštine kluba.

Stanojković je za Partizan igrao od 1989. do 1993. godine, a Brnović je za crno-bele igrao od 1991. do 1994.

Mijatović je početkom juna na sednici Skupštine FK Partizan podneo ostavku na mesto potpredsednika, funkcije koju je obavljao gotovo dve godine.

Legendarni as tada je dobio dovoljan broj glasova da ostane u klubu, ali više nego jasno je bilo da je većina delegata podržala struju kojoj pripadaju Rasim Ljajić, Milka Forcan i Danko Lazović.

Iako je mogao da ostane u klubu, Mijatović to nije želeo. Odmah nakon što je Rasim Ljajić otkrio koliko je ko dobio glasova, Mijatović je rešio da ode iz uprave Partizana.

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