NAJTOPLIJI MESEC OD POČETKA MERENJA: Avgust oborio sve temperaturne rekorde u ovom gradu

SA srednjom mesečnom temperaturom od 26,3 stepena Celzijusova, avgust 2026. godine je bio najtopliji mesec od početka merenja u Banjaluci.

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Avgust 2026. godine bio je za četiri stepena topliji od proseka, za pola stepena topliji od prethodno najtoplijeg avgusta, zabeleženog 2024. godine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od deset najtoplijih avgusta, čak osam je zabeleženo u periodu nakon 2000. godine, što ukazuje na izražen trend porasta temperatura tokom letnih meseci, dodaje se u saopštenju.

Takođe, oboren je i rekord za srednju maksimalnu temperaturu koja je iznosila 36,2 stepena Celzijusova. Istovremeno, ovo je i najviša srednja maksimalna temperatura zabeležena u bilo kojem mesecu od početka merenja.

U avgustu ove godine u Banjaluci je registrovano čak 30 tropskih dana (dana sa maksimalnom temperaturom od 30 i više stepeni).

Samo je 25. avgusta maksimalna temperatura bila ispod 30 stepeni i iznosila je 25,5 stepeni Celzijusovih.

Avgust je ove godine imao isti broj tropskih dana kao i avgust 2024. godine. To su ujedno jedina dva meseca u kojima je zabeleženo 30 tropskih dana.

Posebno se izdvaja broj dana sa temperaturom od 35 i više stepeni. Tokom čak 19 dana maksimalna temperatura prelazila je 35 stepeni Celzijusovih. Ovo je najveći broj takvih dana u jednom mesecu od početka merenja. Prethodni rekord zabeležen je u avgustu 2017. godine, kada je bilo 15 dana sa temperaturom od 35 i više stepeni.

Tokom četiri dana maksimalna temperatura prelazila je 40 stepeni Celzijusovih. Ovakva pojava u Banjaluci zabeležena je još samo dva puta - u julu 2007. i avgustu 2012. godine. Iako je avgust ove godine bio izuzetno topao, apsolutni maksimum temperature za avgust nije oboren. Apsolutni avgustovski maksimum za Banjaluku iznosi 41,8 stepeni Celzijusovih, a zabilježen je 2017. godine. Ove godine najviša temperatura iznosila je 40,6 stepeni.

Leto 2026. godine bilo je leto sa najvećim brojem tropskih dana u Banjaluci - čak 71 dan. Prethodni maksimum zabeležen je tokom leta 2024. godine, kada je registrovano 70 tropskih dana.

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