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JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

01. 09. 2026. u 08:55

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈОШ ЈЕДАН ПОГОДАК НАШЕ РЕДАКЦИЈЕ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

19.30 KR Rejkjavik - Vikingur Rejkjavik |2+ (1.60)

20.00 Al Hilal - Al Ahli Džeda |2+ (2.23)

Kvota: 3.57

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