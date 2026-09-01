JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
19.30 KR Rejkjavik - Vikingur Rejkjavik |2+ (1.60)
20.00 Al Hilal - Al Ahli Džeda |2+ (2.23)
Kvota: 3.57
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