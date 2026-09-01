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RUSI SILOVITO NAPREDUJU: Zauzeli još dva mesta u Zaporoškoj oblasti

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01. 09. 2026. u 14:37

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SISTEMI protivvazdušne odbrane oborili su 13 vođenih avio-bombi, projektil višecevnog raketnog sistema HIMARS i 1.050 bespilotnih letelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

РУСИ СИЛОВИТО НАПРЕДУЈУ: Заузели још два места у Запорошкој области

Foto: Depositphotos/xzserg/Dmitry_Schekochihin, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije

Ruske trupe su oslobodile sela Červona Krinica i Novopavlovka u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije oštetile su logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Osim toga, oštećeni su objekti za proizvodnju bespilotnih letelica, mesta za skladištenje komponenti oružja, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 210 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 11 automobila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su više od 180 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 19 automobila, tri artiljerijska oruđa, uključujući samohodnu artiljerijsku jedinicu "krab" i radarsku stanicu za kontrabaterijsko dejstvo američke proizvodnje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 210 vojnika, tri oklopna borbena vozila zapadne proizvodnje, 25 automobila i dva artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 365 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 18 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 295 vojnika, tri vozila i američki radar za protivbaterijsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 65 vojnika ukrajinskih snaga, 16 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 13 vođenih avio-bombi, projektil višecevnog raketnog sistema HIMARS i 1.050 bespilotnih letelica.

(RT)

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