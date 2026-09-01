RUSI SILOVITO NAPREDUJU: Zauzeli još dva mesta u Zaporoškoj oblasti
SISTEMI protivvazdušne odbrane oborili su 13 vođenih avio-bombi, projektil višecevnog raketnog sistema HIMARS i 1.050 bespilotnih letelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Ruske trupe su oslobodile sela Červona Krinica i Novopavlovka u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije oštetile su logističke centre, objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.
Osim toga, oštećeni su objekti za proizvodnju bespilotnih letelica, mesta za skladištenje komponenti oružja, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 210 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 11 automobila, artiljerijsko oruđe i stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su više od 180 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 19 automobila, tri artiljerijska oruđa, uključujući samohodnu artiljerijsku jedinicu "krab" i radarsku stanicu za kontrabaterijsko dejstvo američke proizvodnje.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 210 vojnika, tri oklopna borbena vozila zapadne proizvodnje, 25 automobila i dva artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 365 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 18 automobila i tri artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 295 vojnika, tri vozila i američki radar za protivbaterijsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 65 vojnika ukrajinskih snaga, 16 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za elektronsko ratovanje.
Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 13 vođenih avio-bombi, projektil višecevnog raketnog sistema HIMARS i 1.050 bespilotnih letelica.
(RT)
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