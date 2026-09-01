BRNABIĆ ŽESTOKO ODGOVORILA PLENKOVIĆU: Slavi ustaški dernek, a drži pridike Srbiji - pokazao da nema ni obraza, ni srama

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić se oglasila i odgovorila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, koji je prethodno rekao da će "Srbija sama sebi zatvoriti vrata prema Evropskoj uniji ako se zaista ostvare najave o državnim i vojnim počastima na sahrani Ratka Mladića".

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Brnabić poručuje da pridike Srbiji sada drži Plenković, "čovek koji je podržao Tompsona".

- Nakon Tonina Picule, pridike Srbiji o civilizacijskim vrednostima i pravdi drži čovek koji je, kao premijer Hrvatske, lično, sa svojom porodicom, podržao Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu, valjda da se uveri da li je koreografija salutiranja pozdrava “Za dom spremni” spremna i dobro uvežbana. Otvoreno i na najdirektniji način je podržao jednog neskrivenog ustašu koji svakodnevno promoviše i slavi nacističke vrednosti. Kao predsednik Vlade Hrvatske, Plenković je podržao nacističku manifestaciju, ustaški dernek, tokom kojeg je pola miliona ljudi skandiralo ustaški pozdrav koji je ekvivalentan nacističkom pozdravu “Zig Heil” i tokom kog se pretilo čitavom srpskom narodu i Srbiji da će nas njihova ustaška ruka stići i u našoj zemlji. Da ima obraza, Planković bi ćutao, ali je podrškom Tompsonu pokazao da nema ni obraza ni srama, te ne čudi da se drznuo da progovori o tome šta Srbija treba ili ne treba da radi - navela je ona za "Blic".

Kako ističe, zvanični Zagreb "slavi i podržava zverstva".

- Podsetila bih takođe gospodina Plenkovića da je tabla sa njegovim omiljenim pozdravom “Za dom spremni” bila postavljena, zamislite, ni manje ni više, nego u samom Jasenovcu - mestu gde su uz taj pozdrav ubijali, klali, mučili na najmonstruozniji način prvenstveno Srbe, ali i Jevreje i Rome, mestu koje je bilo jedini dečji logor na čitavom svetu. Ustaše su od srpske dece pravile sapune, a zvanični Zagreb takva zverstva slavi i podržava. "Za dom spremni" su postavili u Jasenovcu, valjda, kao obećanje da će nezavršeni posao završiti. Tek kada je postojala pretnja da ovakav čin za Hrvatsku postane međunarodni skandal, ploča sa natpisom "Za dom spremni" je premeštena na drugu lokaciju, nekih 10 kilometara od Jasenovca, i bila pod danonoćnom zaštitom hrvatske policije - jer to je valjda posao institucija države čiji je Plenković premijer.

"Hrvatska baštini ustaško nasleđe"

Brnabić navodi i da se sada u Hrvatskoj "baštini ustaško nasleđe".

- Gospodine Plenkoviću, nije u Srbiji, već u Hrvatskoj ponovo uništena Spomen-ploča posvećena žrtvama ustaških logora Slana i Metajna na ostrvu Pagu, prošlog meseca, i to četvrti put od 1991. godine! Od one godine kada je zvanični Zagreb, nažalost, počeo javno da baštini ustaško nasleđe, a svoju novu državu da gradi na temeljima ustaške NDH.

A ono što je možda ljudski najsramnije, jeste to što Srbiji drži lekcije čovek koji je izričito rekao da će zaštititi osobe odgovorne za zločin na Petrovačkoj cesti, tokom zločinačke akcije Oluja. Prema Plenkovićevom mišljenju, optužnica protiv četvorice pilota koji su ubili nenaoružane civile, među kojima je bilo staraca od preko 80 godina (Mika Kovačević, 83 godine starosti), ali i dece (Jovica Drča, koji je imao samo 6 godina, Žarko Rajić koji je imao samo 9 godina, Nevenka Rajić koja je imala 11 godina, Darko Vuković koji je imao 13 godina), žena i devojaka (Mirjana Dubajić koja je imala 21 godinu) je “farsa”. Upravo je Planković naglasio da za Hrvatsku ovaj proces NE POSTOJI. Nije važno ko je, dok su bili u zbegu, etnički počišćeni iz Hrvatske, dok su se nalazili u drugoj državi, kukavički pobio civile - decu, žene, starce - nije važno jer su bili Srbi. Takvi danas Srbiji drže predavanja - rekla je predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije.

"Prete nama i drugima u regionu blokadom evropskog puta"

Prema njenim rečima, sramota Hrvatske i EU je što predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije dozvoljena poseta Jasenovcu.

- Konačno, da ne pominjem hrvatsku sramotu i sramotu Evropske unije (EU) koja je dopustila da se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ne dozvoli ni zvanična, kao predsednika Srbije, ni privatna, kao potomku žrtve ustaškog režima, poseta Jasenovcu, gde je samo želeo da oda poštu, zapali sveću, položi cvet na najvećem stratištu srpskog naroda. Ta zabrana stoji do današnjeg dana kao svakodnevni podsetnik kakve vrednosti Plenković baštini. Zamislite da je predsedniku Izraela zabranjeno da poseti Aušvic. Nezamislivo, zar ne. A predsedniku Srbije je zabranjeno da poseti Jasenovac. Toliko o principima i vrednostima Plenkovića i zvaničnog Zagreba.

Da zaključim: Plenković treba da zna da postoje ljudi i države u regionu od kojih će uvek dobiti adekvatan odgovor. Pretnje Hrvatske koje upućuju Srbiji, ali mnogo više drugima u regionu, da će Hrvatska blokirati naš evropski put, Srbiju ne brinu. Drugi će možda učiniti sve što Zagreb traži od njih, kakvo god poniženje to predstavljalo za te države i ljude koji tamo žive. Srbija neće. Evropski put nam je važan. Istina nam je, ipak, važnija - zaključila je ona.

(Blic)