EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroligaški tiket
19.00 Isaija Kordinije -12,5 (1,90)
19.00 Majk Džejms +17,5 (1,96)
20.30 Karsen Edvards +16,5 (1,82)
Kvota: 6,78
