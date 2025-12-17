TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

17. 12. 2025. u 13:00

ZA danas vam je naša redakcija spremila tri predloga.

FOTO: Tanjug/AP

NBA

2.00 Donovan Mičel 35+ poena (2,65)

2.00 Entoni Edvards 30+ poena (2,20)

Ukupna kvota: 5,83

