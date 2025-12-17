ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Spremili smo vam veoma zanimljiv "dubl"
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških mečeva, a mi smo za vas izdvojili dve utakmice.
Odbojka
17.30 Peruđa - Osaka Bluton 2 (3,00)
Ukupna kvota: 5,25
