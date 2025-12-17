TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Spremili smo vam veoma zanimljiv "dubl"

ТИП редакција

17. 12. 2025. u 12:00

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških mečeva, a mi smo za vas izdvojili dve utakmice.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ОДБОЈКЕ: Спремили смо вам веома занимљив дубл

Foto: Profimedia

Odbojka

17.30 Peruđa - Osaka Bluton 2 (3,00)

17.30 Norvid Čestohova - Zaksa ukupno poena prvi set +45,5 (1,75)

Ukupna kvota: 5,25

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život

POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: "Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život"