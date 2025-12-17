Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

17. 12. 2025. u 11:30

ZA danas smo vam spremili predloga.

Foto: Profimedia

Sreda

16.30 Radnički 1923 - Čukarički G 1-2 (1,60)

19.00 Ueska - Osasuna UG 0-1 (1,53)
20.30 Mančester siti - Brentford D 2-4 (1,65)
21.00 Alaves - Sevilja UG 0-2 (1,62)

Ukupna kvota: 6,54

