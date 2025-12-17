TIP ostali sportovi

RUKOMETNI TIKET: Predlozi iz španskog prvenstva

Marko Milosavljević

17. 12. 2025. u 14:03

DANAS se igraju mečevi 14. kola u španskom šampionatu, a mi smo za vas spremili dva predloga.

РУКОМЕТНИ ТИКЕТ: Предлози из шпанског првенства

Foto: Profimedia

Sreda

19.30 Alikante - Nava -57,5 (2,30)

20.00 Atletiko Valjadolid - Ademar +58,5 (1,90)

Kvota: 4,37

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!