RUKOMETNI TIKET: Predlozi iz španskog prvenstva
DANAS se igraju mečevi 14. kola u španskom šampionatu, a mi smo za vas spremili dva predloga.
Sreda
19.30 Alikante - Nava -57,5 (2,30)
20.00 Atletiko Valjadolid - Ademar +58,5 (1,90)
Kvota: 4,37
