IGRALI SU PEKINGU: Zverev i Medvedev se bore za polufinale Pariza
DANIL Medvevev i Aleksandar Zverev će odmeriti snage u četvrtfinalu mastersa u Parizu.
Ovi rivali sastali su se pre samo mesec dana u Pekingu i ruski teniser je ostvario trijumf maksimalnim rezultatom 2:0 (6:3,6:3).
Medvedev je Sašu pobedio pet puta u nizu, do je Nemac poslednji put slavio pre dve godine u Sinsinatiju.
Zverev se mučio u prvom kolu, da bi u drugom rutinski savladao Alehandra Davidoviča Fokinu.
Verujemo da će danas granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,73)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
KAZAHSTANAC MELjE: Bublik je do četvrtfinala stigao bez izgubljenog seta
31. 10. 2025. u 12:24
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)