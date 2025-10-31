TIP ostali sportovi

IGRALI SU PEKINGU: Zverev i Medvedev se bore za polufinale Pariza

Marko Milosavljević

31. 10. 2025. u 13:27

DANIL Medvevev i Aleksandar Zverev će odmeriti snage u četvrtfinalu mastersa u Parizu.

Foto: Profimedia

Ovi rivali sastali su se pre samo mesec dana u Pekingu i ruski teniser je ostvario trijumf maksimalnim rezultatom 2:0 (6:3,6:3).

Medvedev je Sašu pobedio pet puta u nizu, do je Nemac poslednji put slavio pre dve godine u Sinsinatiju.

Zverev se mučio u prvom kolu, da bi u drugom rutinski savladao Alehandra Davidoviča Fokinu.

Verujemo da će danas granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,73)

