IGRALI SU PEKINGU: Zverev i Medvedev se bore za polufinale Pariza

DANIL Medvevev i Aleksandar Zverev će odmeriti snage u četvrtfinalu mastersa u Parizu.

Foto: Profimedia

Ovi rivali sastali su se pre samo mesec dana u Pekingu i ruski teniser je ostvario trijumf maksimalnim rezultatom 2:0 (6:3,6:3).

Medvedev je Sašu pobedio pet puta u nizu, do je Nemac poslednji put slavio pre dve godine u Sinsinatiju.

Zverev se mučio u prvom kolu, da bi u drugom rutinski savladao Alehandra Davidoviča Fokinu.

Verujemo da će danas granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,73)

