TIP ostali sportovi

KOME ĆE PRIPASTI BITKA U PARIZU: Brazilac je Kanađanina savladao u Bazelu, a zatim osvojio trofej

Marko Milosavljević

28. 10. 2025. u 08:05

FONSEKA i Šapovalov će se sastati u prvom kolu mastersa u Francuskoj.

КОМЕ ЋЕ ПРИПАСТИ БИТКА У ПАРИЗУ: Бразилац је Канађанина савладао у Базелу, а затим освојио трофеј

Foto: Profimedia

Odigrao je Brazilac neverovatan tenis prošle nedelje u Bazelu i na kraju zasuženo stigao do trofeja.

Ipak, trenba naglasiti da je imao i dosta sreće, najpre mu je meč drugog kola predao Jakub Menšik, a zatim i današnji rival.

Fonseka i Šapovalov su meč uveli u odlučujući set, ali pri rezultatu 4:1 za Amerikanca, Denis je morao da preda.

U finalu je savladao Alehandra Davidoviča Fokinu nakon 86 minuta igre, rezultat je glasio 2:0 (6:3,6:4).

Veruejmo da će danas Kanađanin biti uspešniji.

NAŠ TIP: Šapovalov - Fonseka 1 (kvota 2,20)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)
Tenis

0 11

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)

Teniski svet je u avgustu 2024. potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, potom je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Morao je, istina, da malo pauzira između ovogodišnjeg Australijan opena i Rolan Garosa, a povratak "belom sportu" proslavio je - uplovljavanjem u novu vezu.

27. 10. 2025. u 20:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)

STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)