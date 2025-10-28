KOME ĆE PRIPASTI BITKA U PARIZU: Brazilac je Kanađanina savladao u Bazelu, a zatim osvojio trofej

FONSEKA i Šapovalov će se sastati u prvom kolu mastersa u Francuskoj.

Foto: Profimedia

Odigrao je Brazilac neverovatan tenis prošle nedelje u Bazelu i na kraju zasuženo stigao do trofeja.

Ipak, trenba naglasiti da je imao i dosta sreće, najpre mu je meč drugog kola predao Jakub Menšik, a zatim i današnji rival.

Fonseka i Šapovalov su meč uveli u odlučujući set, ali pri rezultatu 4:1 za Amerikanca, Denis je morao da preda.

U finalu je savladao Alehandra Davidoviča Fokinu nakon 86 minuta igre, rezultat je glasio 2:0 (6:3,6:4).

Veruejmo da će danas Kanađanin biti uspešniji.

NAŠ TIP: Šapovalov - Fonseka 1 (kvota 2,20)

