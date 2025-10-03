OBE EKIPE SU UPISALE PO TRIJUMF U PRVOM KOLU: Efes dočekuje novajliju

ANADOLU Efes i Hapoel Tel Aviv se sastaju u drugom kolu Evrolige.

Foto: Profimedia

Dvostruki šampion Evrope je na startu takmičenja ostvario pobedu koja će im dati dodatnu motivaciju.

Tim je prilično rekonstruisan, ali igrači poput Šejna Larkina i Rodriga Buboe su jpš uvek tu.

U prvom kolu su savladali Makabi na svom terenu rezultatom 85:78, a najistaknutiji na terneu bili Džordan Lojd i Roland Šmic sa po 16 poena.

Sa druge strane, novajlija se prosto poigrao sa Barselonom, Vasilije Micić i družina su savladali Katalonce rezultatom 103:87.

Verujemo da će domaćin biti uspešniji.

NAŠ TIP: Anadolu Efes - Hapoel Tel Avivi 1 (kvota 1,68)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA