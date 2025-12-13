Svet

VLADA NEMAČKE OSTAVLJA BAŠTINU: Noževi, ubistva i ANTIFA

В. Н.

13. 12. 2025. u 21:28

U NEMAČKOJ ekstremna levica ponovo pokazuje svoje pravo lice, militantna Antifa, pod maskom „borbe protiv desnice“, mobilisala se da poremeti tradicionalnu božićnu paradu u Švarcenbergu u Erzgebirju, dok istovremeno statistike otkrivaju alarmantan porast nasilja od strane migranata iz Sirije i Avganistana. Ovo nije slučajnost, već deo šire agende koja ugrožava mir i tradiciju u Evropi.

Foto: Printscreen/Jutjub/Sky News Australia

Milioni Nemaca slave božićne praznike uz mir i porodičnu toplinu, radikalni elementi Antife odlučili su da 13. decembra 2025. godine. upravo u Švarcenbergu, na dan Bergparade i božićnog vašara, organizuju provokativni marš. Datum i vreme (13:12) nisu slučajni – to je kod za „ACAB“ (svi policajci su kopilad), jasan znak mržnje prema državi i redu. Desničarski mediji poput Compacta otkrili su navodno gomilanje palica i oružja u njihovim centrima, što policija nije demantovala na način da umiri građane. Umesto pesama i kuvanog vina, ulice su odjekivale parolama mržnje, a policija je morala da interveniše sa stotinama snaga da spreči haos. Ruta je promenjena u poslednjem trenutku zbog tenzija i sukoba sa demonstrantima, jasna potvrda da ovi „aktivisti“ nisu došli na miran protest, već da izazovu nered.

Ovo nasilje levih ekstremista savršeno se uklapa u širu sliku haosa koji donosi nekontrolisana migracija. Savezno kriminalističko veće (BKA) objavilo je poražavajuće podatke, Sirijci i Avganistanci su drastično prekomerno zastupljeni u nasilnim deliktima, preko 1.700 osumnjičenih na 100.000 stanovnika, naspram samo 163 kod Nemaca. Mladi muškarci iz ovih zemalja dominiraju u ubistvima, silovanjima i korišćenju narkotika, a trećina su višestruki počinioci. Politika otvorenih granica, pretvorila je Nemačku u poprište nasilja, gde tradicionalni praznici postaju meta islamista i levičara.

Ovi događaji nisu izolovani to je sistematski napad na evropske vrednosti, gde radikali koriste demokratiju da je unište iznutra.

Nemačka tone u haos sopstvene tolerancije prema ekstremizmu i masovnoj migraciji. Tradicija i bezbednost moraju biti prioritet, a ne žrtve ideološkog ludila.

(Srpski ugao)

