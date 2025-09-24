TIP ostali sportovi

ZVEZDA DELUJE SVE BOLJE: Crveno-beli se sastaju sa osmostrukim šampionom Evrope

Marko Milosavljević

24. 09. 2025. u 14:03

KOŠARKAŠI Crvene zvezde i CSKA Moskve će se sastati u polufinalu VTB Superkupa.

FOTO: KK Budućnost/Filip Roganović/ABA liga

Crveno-veli su već odigrali nekoliko pripremnih mečeva i možemo slobodno reći da iz utakmice u utakmicu izgledaju sve bolje.

U prvom pripremnom meču su doživeli pravi debakl, poraženi su od Pariza rezultatom 107:70.

Ipak, kasnije su srušili Monako, a zatim i akstulenom šampiona Evrolige, odnosno Fenerbahče.

Protiv Olimpijakosa su takođe odigrali na visokom nivou, međutim ,poraženi su u neizvesnoj završnici (83:86).

Devonte Grejem još uvek nije pokazao ono zbog čega je doveden, dok za Karter pružao jako dobre partije.

Zvezdu očekuje duga sezona, a naša procena je da će danas srušiti Moskovljane.

NAŠ TIP: Crvena zvezda - CSKA Moskva 1 (kvota 1,85)

