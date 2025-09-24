ZVEZDA DELUJE SVE BOLJE: Crveno-beli se sastaju sa osmostrukim šampionom Evrope
KOŠARKAŠI Crvene zvezde i CSKA Moskve će se sastati u polufinalu VTB Superkupa.
Crveno-veli su već odigrali nekoliko pripremnih mečeva i možemo slobodno reći da iz utakmice u utakmicu izgledaju sve bolje.
U prvom pripremnom meču su doživeli pravi debakl, poraženi su od Pariza rezultatom 107:70.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ipak, kasnije su srušili Monako, a zatim i akstulenom šampiona Evrolige, odnosno Fenerbahče.
Protiv Olimpijakosa su takođe odigrali na visokom nivou, međutim ,poraženi su u neizvesnoj završnici (83:86).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Devonte Grejem još uvek nije pokazao ono zbog čega je doveden, dok za Karter pružao jako dobre partije.
Zvezdu očekuje duga sezona, a naša procena je da će danas srušiti Moskovljane.
NAŠ TIP: Crvena zvezda - CSKA Moskva 1 (kvota 1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JAPANAC JE USPEŠNO ODRADIO KVALIFIKACIJE: Kvalitet je na strani Čeha
24. 09. 2025. u 12:53
DVA PUTA GA JE SAVLADAO: Fric želi i treću pobedu protiv Kanađanina
24. 09. 2025. u 12:42
MUČIO SE U PRVOM KOLU: Klajn je do trijumfa stigao nakon preokreta
24. 09. 2025. u 09:15
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
BEZ NjE NIJE MOGAO! Evo koju Srpkinju je ljubio Nikola Pilić
Legendarni jugoslovenski teniser i teniski trener, Nikola Pilić, preminuo je danas u 87. godini života, ostavivši iza sebe stranice istorije belog sporta koje je sam ispisao.
23. 09. 2025. u 13:43
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)