PREDLOG SA ČELINDŽERA: Bolivijac je postavljen za trećeg nosioca, ali imao je težak žreb

HUGO Delijen i Aleks Barena će odmeriti snage u drugom kolu čelindžera u Buenos Ajresu.

FOTO: Tanjug

Bolivijac je postavljen za trećeg nosioca na čelineru u Argentini, ali na startu je imao težak žreb.

Eliminisao je Huana Pabla Variljasa nakon dva seta i nešto više od sat i po vremena igre.

Sa druge strane, Argentinac je morao da igra tri seta protiv sunarodnika Huana Bautiste Toresa.

Verujemo da će Delijen slaviti.

NAŠ TIP: Barena - Delijen 2 (kvota 1,62)

