PREDLOG SA ČELINDŽERA: Bolivijac je postavljen za trećeg nosioca, ali imao je težak žreb
HUGO Delijen i Aleks Barena će odmeriti snage u drugom kolu čelindžera u Buenos Ajresu.
Bolivijac je postavljen za trećeg nosioca na čelineru u Argentini, ali na startu je imao težak žreb.
Eliminisao je Huana Pabla Variljasa nakon dva seta i nešto više od sat i po vremena igre.
Sa druge strane, Argentinac je morao da igra tri seta protiv sunarodnika Huana Bautiste Toresa.
Verujemo da će Delijen slaviti.
NAŠ TIP: Barena - Delijen 2 (kvota 1,62)
