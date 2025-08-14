JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
NAŠ dubl je bio prolazan, nešto slično smo vam i danas spremili.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
Četvrtak
21.00 Hibernijan - Partizan gost |1+&2+ (3,15)
22.30 B. Šelton - J. Legečka 1 (1,67)
Ukupna kvota: 5,26
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
