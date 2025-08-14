TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

ТИП редакција

14. 08. 2025. u 10:00

NAŠ dubl je bio prolazan, nešto slično smo vam i danas spremili.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег кладионичарског коктела

FOTO: Tanjug/AP

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Četvrtak

21.00 Hibernijan - Partizan gost |1+&2+ (3,15)

22.30 B. Šelton - J. Legečka 1 (1,67)

Ukupna kvota: 5,26

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

