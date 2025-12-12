KO ĆE DANAS RAZIGRAVATI SAIGRAČE? Evo predloga i za granice asistencija igrača
DANAS su na programu pet mečeva Evrolige, a mi vam predlažemo tri igrača za koje mislimo da će prebaciti granicu asistencija.
Evroliga
19.30 Elija Okobo +4,5 (1,78)
20.30 Kodi Miler Mekintajer +5,5 (1,78)
20.30 Dvejn Vašington +2,5 (1,95)
Kvota: 6,18
