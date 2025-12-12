TIP ostali sportovi

AMERIKANAC JE JEDAN OD NAJBITNIJIH ŠRAFOVA: Kodi je najopasniji u tranziciji

Marko Milosavljević

12. 12. 2025. u 14:17

KODI Miler Mekintajer je naš današnji izbor.

Photo: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Amerikanac je jedan od najbitnijih šrafova u ovim sistemu Crvene zvezede, a to je dosta puta potvrdio i na terenu.

Kodi igra u izuzetnom ritmu ove sezone, izuzetno je fizički spreman i provodi dosta minuta na terenu.

Njegova specijalnost je igra u tranziciji, otvara dobro teren i često ide do samog kraja, fizički je jak i protivnici često ne mogu da ga isprate.

Šut sa poludistance mu je jako dobar, dok je sa distance nešto slabiji. Ipak, trojke šutira sa mnogo više samopouzdanja u odnosu na prošlu godinu.

Verujemo da će danas odigrati dobro. 

NAŠ TIP: +13,5 (kvota 1,90)

