KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

13. 08. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Profimedia

Sreda

21.00 PSŽ - Totenhem gost prvo poluvrmee 1+ (2,40)

21.00 A. Sabalenka - Dž. Buzas Maneiro hendikep gemova 1 (-5,5) (1,75)

Ukupna kvota: 4,20

