TIP ostali sportovi

SVETSKO PRVENSTVO: Nemice pružaju otpor, Norvežanke dominantno idu do finala...

Marko Milosavljević

12. 12. 2025. u 14:12 >> 14:12

DANAS se igraju polufianlni mečevi na Svetskom prvenstvu za dame, a mi smo za vas spremili nove predloge.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Немице пружају отпор, Норвежанке доминантно иду до финала...

FOTO: Tanjug/AP

Svetsko prvenstvo

17.45 Francuska - Nemačka H2 -2,5 (2,00)

20.45 Holandija - Norveška H2 6,5 (2,15)

Kvota: 4,30

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?