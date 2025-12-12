SVETSKO PRVENSTVO: Nemice pružaju otpor, Norvežanke dominantno idu do finala...
DANAS se igraju polufianlni mečevi na Svetskom prvenstvu za dame, a mi smo za vas spremili nove predloge.
Svetsko prvenstvo
17.45 Francuska - Nemačka H2 -2,5 (2,00)
20.45 Holandija - Norveška H2 6,5 (2,15)
Kvota: 4,30
