Braun će biti motivisan: Partizanov bek je vrhunski napadač

STERLING Braun je takođe naš izbor.

FOTO: N. Skenderija

Amerikanac je prošle sezone u jednom momentu bio jedan od najboljih bekova u Evropi, međutim, u finišu sezone je posustao.

Ove godine nije konstantan, igra po sistemu toplo-hladno i ne može da pronađe kotinuitet u igri.

Ipak, Sterling je vrhunski napadač i pitanje je samo trenutka kada će u potpunosti proigrati i pružati na terenu ono što se od njega i očekuje.

Danas će biti dodatno motivisan jer će sa suprotne strane stajati igrač u crveno-belom dresu.

Verujemo da će prebaciti zadatu granicu.

NAŠ TIP: +14,5 (kvota 1,80)

