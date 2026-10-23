Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

23. 10. 2026. u 11:00

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: FK TSC

Petak

12.00 Gia Lai - Song Lam Nge An GG (1.75)
13.00 Ipsvič U21 - Birmingem U21 GG (1.28)
14.00 Teleoptik - TSC GG (1.55)

Ukupna kvota: 3.47

 

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